Pech voor Belgische vierspanrijder Glenn Geerts

Geerts vertelt: “Dash is een gevoelig paard en gevoelig voor koliek. Dit keer was het serieus mis en hij had veel pijn: een operatie was zijn enige kans op overleving. De ingreep is gelukkig succesvol verlopen en laten we hopen op – en duimen voor een spoedig herstel!”

Dash zal uiteraard niet ingezet kunnen worden tijdens de Wereldkampioenschappen voor vierspannen in Valkenswaard. Het jongste en nieuwste teamlid Goliath (met de roepnaam Blondie) gaat zijn plaats in het team overnemen.

Geerts laat duidelijk blijken dat Dash niet zo maar een paard is die vervangen kan worden: “Blondie zal over een paar weken ‘grote schoenen’ moeten vullen op het WK in Valkenswaard”.

Toppaard Dash rechtsvoor in het dressuurspan

