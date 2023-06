Alles zit mee voor organisatie SWM Geldrop

Op zaterdag was het al vroeg druk rond het manegeterrein. De organisatie, officials en vrijwilligers ontbeten samen in de serre, terwijl zij de laatste informatie deelden en instructies kregen voordat de wedstrijd zou gaan beginnen. Ondertussen reden de eerste pony-aanspanningen op weg naar het dressuurterrein van de EGM om los te rijden en werd de marathon al verkend. De organisatie had er voor gekozen om de waterbak nog niet vol te laten lopen, zodat de rijders makkelijker konden verkennen en de ondergrond konden voelen.

De twee dressuurringen lagen er netjes en overzichtelijk bij, met ruim voldoende plaats om nog even voor de ringen te kunnen rijden. Om 08.30 uur startte de eerste combinatie, terwijl het nog lekker fris, maar heel zonnig was. Na de dressuur reden de aanspanningen terug naar de manege, waar de vaardigheid werd verreden voor het terras. Er was veel publiek gekomen om onder het genot van een hapje en drankje naar de verrichtingen van de deelnemers te kijken.

Na de eerste dag was het Sanne Mos in de rubriek enkelspan pony klasse L, die met een totaal van 48,33 strafpunten onder de 50 bleef. Marleen van Straaten reed bij de enkelspan paarden klasse M , met 52,57 het minst aantal strafpunten van de dag bij elkaar na twee onderdelen.

Marathondag

Op zondag was het afsluitende onderdeel marathon aan de beurt. Wederom heerlijk weer, zelfs nog iets warmer dan op zaterdag wat het extra aantrekkelijk maakte voor het publiek om te komen kijken en de menners aan te moedigen.

Er werd goed gereden, een enkele keer viel er in de eerste hindernis een bal.

Einduitslagen

Dit jaar reden er een aantal combinaties HC mee, of wilden de dressuur en vaardigheid gebruiken voor training.

Bij de 1PoL moest Sanne Mos het podium laten varen; hoewel Joris Lauwers geen onderdeel wist te winnen, zette hij wel de wedstrijd op zijn naam. In de klasse M / Z pakte Chantalle Boogaarts (Z) de winst, na de vorige dag de dressuur gewonnen te hebben. Bij de 2PoL won Jack Lamers en in de M klasse zette Christoph Aerts de wedstrijd op zijn naam. Er was dit keer geen Z-klasse. De 4PoL kwam op naam van Johan Belien te staan en Chantal Brugmans deed hetzelfde in de M / Z – klasse.

Kees Vorstenbosch reed zich met een erg sterke marathon van een plaats in de middenmoot na de eerste dag, naar winst in de rubriek 1PaL. In de grote rubriek M / Z behield Marleen van Straaten de koppositie en zette de wedstrijd op haar naam.

Bij de 2PaL moest Tessa Jannink haar leidende positie afstaan aan Rodrigo Verstraeten, die een sterke marathon reed en de wedstrijd won. Bij de gecombineerde klasse M / Z won de ervaren Theo Timmerman (met een verschil van ruim twintig strafpunten op de nummer twee) de wedstrijd met overmacht. De 4PaL kwam op naam van Jonas Corten en in de klasse M / Z was dat Bruno Taverniers.

Twee tweespannen deden mee in de impulsklasse. Deze werd gewonnen door ponytweespan-rijder Paul Claessen.

De organisatie heeft genoten van de wedstrijd en kijkt terug op een fantastische editie van de SWM Geldrop!

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Marleen van Straaten met Vino