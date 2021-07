Pestman ondanks lastige omstandigheden tweede in Ksiaz

Zweefvliegtuig

Tijdens de dressuurdag donderdag in Ksiaz eindigde hij vierde, achter Laure Philippot (BEL) en broer en zus Bartlomiej en Weronika Kwiatek. Tijdens het inspannen voor de marathon gooiden nabije kinderen een zweefvliegtuigje van een halve meter groot de lucht in. Daarbij schrok Farell dusdanig, dat hij op hol sloeg en onderuitging.

Uiteindelijk bleek het mee te vallen en na 3 keer goedgekeurd te worden door de dierenarts ging de combinatie alsnog van start. Eindresultaat: snelle tijden en een derde plaats in de marathon.

Rudolf Pestman tijdens de marathon in Ksiaz

Vervolgens reden ze in de vaardigheid de snelste tijd, maar moesten helaas één balletje incasseren. Pestman eindigde uiteindelijk op een hele nette tweede plaats overall, achter Bartlomiej Kwiatek, die op zijn thuislocatie onverslaanbaar was.

