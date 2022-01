Peter van Kooij stopt als steward

“Ik liep er al langer mee,” vertelt hij. “Er komt nu weer een nieuwe cursus aan en ik vond dat ik voor die tijd de knoop moest doorhakken. Als je de cursus weer volgt, rekenen ze er immers op dat je doorgaat.” Voor Peter was het vooral het goede contact met de deelnemers en de jovialiteit in de sport die voor hem het werk als ringmeester en daarna als steward leuk maakten. Dat deed hij sinds 2003.

Verder als vrijwilliger

Een leven zonder mensport bestaat voor Peter van Kooij niet. “Ik ga zeker als vrijwilliger aan de slag op de wedstrijden, want ik wil heel graag bij de sport betrokken blijven. In mijn tijd als steward heb ik met iedereen fijn samengewerkt. Dat wil ik in de toekomst voortzetten, alleen vanuit een andere rol.”

