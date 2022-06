Pinksterrit Valkenswaard op Eerste Pinksterdag

De Pinksterrit is een traditionele klassementsrit, opgenomen in de voorselectie van het Nederlands kampioenschap van het Traditioneel Gerij. Deze traditionele koetsentocht onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking van koets, tuig en paard(en). Hierbij besteden koetsier en passagiers de grootste zorg aan passende en originele kleding. Het gaat hierbij om het mooiste geheel van alle elementen die overeenstemmen met het oorspronkelijk gebruik van de rijtuigen.

De route

De start en finish van de route is bij het Rijtuigenmuseum van de Familie Van Den Heuvel aan de Molenstraat in Valkenswaard. Daar vindt ook de jurering plaats.

De eerste koets vertrekt om 10.00 uur richting Borkel & Schaft, waarna om de twee minuten een nieuwe aanspanning vertrekt. Op het terrein van Boyd Exell rijden de deelnemers twee proefjes, waarna zij tussen 11.30 uur en 13.30 uur verwacht worden op een weiland bij de Dommelbrug voor de lunch. Op dit weiland is publiek welkom om de koetsen van dichtbij te bekijken en een praatje te maken.

Na de lunchpauze vervolgen de aanspanning hun route richting Achel in België, waar een rustpauze is op het landgoed van Tuigenmaker Van der Wiel. Na de stop rijdt de stoet via de Achelse Kluis terug naar Valkenswaard, waar om 15.00 uur de prijsuitreiking plaatsvindt bij het Rijtuigenmuseum van de familie Van den Heuvel.

De gehele route is te vinden op de website.

