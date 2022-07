Open Fries kampioenschap en minimarathon tijdens Paardendagen Driezum-Wâlterswâld

Nacht van de Paardendagen

De Paardendagen starten traditiegetrouw met het verkennen van de hindernissen op de donderdag. Aansluitend is er de Nacht van de Paardendagen. Zangers zoals Johnny de Vries, Bertus Sipma, Gaatze Bosma en Lytse Hille zijn door de organisatie vastgelegd.

Paardenmarathon

Bij het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon gaan zo’n 150 deelnemers, verdeeld over 8 categoriën, de strijd met elkaar aan. De fantastische aankleding van de hindernissen verspreid in de dorpen en de adembenemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fiets mee zodat u de gehele route van de Marathon kunt volgen. De dag wordt afgesloten met een feestavond verzorgd door coverband Smûk. Voetjes van de vloer!

Minimarathon

Nieuw dit jaar is het OFK Outdoor Minimarathon tijdens de Boerendag op zaterdag. Een spectaculair marathongevecht voor mencombinaties uit alle rubrieken. Anders dan de Paardenmarathon op vrijdag, zal deze wedstrijd gereden worden in slechts één hindernis. Dat maakt het extra spannend. De mencombinaties moeten op het juiste moment pieken. Alleen de drie of vier beste combinaties uit de rubriek mogen strijden in een waanzinnige finale met een nieuw parcours. Deze strijd om de hoofdprijs zal na afloop van de kwalificaties worden gereden. Spanning en sensatie gegarandeerd!

De Boerendag

Bij de trouwe bezoekers staat de Boerendag op zaterdag rood omcirkeld in de agenda. Een dag die bol staat van activiteiten voor mens en dier. Een ultieme beleefdag met een sfeervolle markt, oude ambachten, muziek, dans, shows, demonstraties, kunst, attracties en uiteraard volop dieren.

De Boerendag begint ’s ochtends traditiegetrouw om 09.00 uur met de grootste regionale veekeuring van Friesland. Jong en oud loopt zich het vuur uit de sloffen om het glimmende vee goed voor de dag te brengen. Ieder jaar ontstaat er een fanatieke strijd om de dagtitel, waar u als publiek met uw neus bovenop zit. Neem eens de tijd en leer meer over de schoonheid van koeien en kalveren.

Foodtruckfestival en kinderplein

Op zowel vrijdag als zaterdag is er een grote diversiteit aan Foodtrucks, waar de lekkerste gerechten met liefde worden klaargemaakt. Maak een smakelijke ontdekkingsreis door het ruime aanbod streetfood. Neem plaats aan de Chef’s Table van één of meerdere originele keukentjes op wielen, proef verrassende ingrediënten of waag je aan een smaakvol bereid nieuw gerecht. De smaakpapillen worden een weekend lang getrakteerd.

Voor onze jeugdige bezoekers is er ruime keuze uit activiteiten. Breng een bezoek aan de kermis of het kinderplein met o.a. een gezellige schminkhoek, de nostalgische kermis, een snelle quadbaan en een spannende survivalbaan. Daarnaast is er ook een kinderboerderij met meer dan 20 dieren.

NK Hoefsmeden

Nieuw bij de Paardendagen is ook het NK Hoefsmeden en de Leerling en Leermeester wedstrijd Hoefsmeden. Op vrijdag strijden leerlingen samen met hun stagebegeleiders om de titel Beste Leerling en Leermeester 2022. Op zaterdag verdedigen tientallen hoefsmeden uit het hele land hun vakmanschap tijdens het Nederlands Kampioenschap. Dat hoefsmeden een waar ambacht is, bewijzen de deelnemers in een wedstrijd die bestaat uit twee rubrieken. Zie hoe binnen 60 minuten een modelijzer wordt gesmeden en hoe een verrassingsijzer tot stand komt. Met deze onderdelen kunnen de hoefsmeden zich kwalificeren voor de finale. Tijdens de finale komt het echte beslaan van paarden aanbod. Kom langs en zie met hoeveel passie het oeroude ambacht wordt uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie over de Paardendagen op de website.