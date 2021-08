Podiumplaatsen verdeeld op Brits kampioenschap 2021

Wereldkampioene van 2017 Tara Wilkinson won de Ted Bewley Trophy voor de laagste score van alle deelnemers. Tara nam deel in de Open Horse rubriek waarin zij alle onderdelen op haar naam schreef en de concurrentie ver voor wist te blijven.

John Ripley won voor de vijfde keer op rij goud in de Advanced Single Horse rubriek.

De enkelspan ponyrubriek eindigde in een nek-aan-nek race tussen Rosanna Walters-Symons en Philipa Howe. Philipa moest in de vaardigheid haar meerdere erkennen in Rosanna, die foutloos wist te blijven en de titel won.

Dick Lane kwam dit jaar met een tweespan aan de start en wist beslag te leggen op de kampioenstitel. Hij hoopt volgend jaar weer met een vierspan aan de start te komen. Dan Naprous kon voor de tweede opeenvolgende keer de hoogste podiumtrede beklimmen in de vierspanrubriek.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum

Rosanna Walters-Symons

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.