Polen sterk in Ksiaz

Bij de tweespan paarden mengde Amanda Krogstad (SE) zich tussen het verder Poolse deelnemersveld en bij de vierspan paarden deed Miroslav Matuska (SK) dat. Krogstad eindigde in alle drie de onderdelen als vijfde, wat haar de vijfde plaats in het eindklassement opleverde. Matuska werd derde in de dressuur en tweede in de marathon en vaardigheid. Daarmee eindigde hij op de tweede plaats, achter Piotr Mazurek.

Bij de tweespan paarden ging de overwinning naar Hubert Cytowski, die in diezelfde rubriek ook de derde plaats veroverde. De tweede plaats ging naar Weronika Kwiatek. Zij eindigde ook bij de enkelspan paarden als tweede, daar achter landgenote Katarzyna Kurys.

Voor Nederland ging Rudolf Pestman ook van start bij de enkelspan paarden met zijn Fair Play D. Na de dressuur stonden ze op de eerste plaats met een score van 49.04. Omdat Farell de ochtend voor de marathon niet helemaal regelmatig was, besloot Pestman niet meer te starten.

Concurrent Laure Philippot (BEL) kon de wedstrijd ook niet afmaken met haar Galen V. Nadat ze in de dressuur achter Arkadiusz Szpojda (PL) op de derde plaats stond, miste ze een verplichte doorgang in de marathon. Daniel Bejr (CZ) stond na de dressuur met de score van 59.77 op de twintigste plaats. Door zijn overwinning in de marathon en een dubbel foutloze vaardigheid klom hij naar de derde plaats in het eindklassement. Hij bevond zich daarmee temidden van de Polen, die op de eerste, tweede, vierde en vijfde plaats eindigden.

