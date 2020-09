Ponymenner Ian van Dasselaar en Mariët van Rossenberg getrouwd

De veelzijdige vierspan ponymenner (maar ook tandem, enkelspan en voor de gelegenheid zelfs drie-voor- elkaar ‘randem’ – rijder) en zijn Mariët werden begeleid door maar liefst drie koetsen, getrokken door drie vierspannen pony’s naar de trouwfoto – locatie in de polder bij het stoomgemaal van Nijkerk.

Vervolgens ging de stoet naar het gemeentehuis in Nijkerk en naar de kerk. Vader en zoon Aart sr. en Aart jr. Van der Kamp aan de leidsels met in de twee koetsen de ouders van het bruidspaar. Michel van Meerveld reed het bruidspaar met Ian’s eigen Welshpony’s, Gio, Dirk, Buco en (de inmiddels verkochte, maar voor de gelegenheid terug-geleende) Cooper voor de koets van Dianne van de Legemaat.

’s Avonds heeft het kersverse bruidspaar een corona-proof feest gevierd in Brasserie De Vuurturen in Nijkerk aan het Veluwemeer.

Ian vertelt via Whatsapp: “Het was, ondanks de corona-beperkingen, zo’n mooie dag! We wilden graag in beeld brengen hoe belangrijk onze hobby voor ons is en het is, mede door vader en zoon Van der Kamp, een fantastische dag geworden.”

