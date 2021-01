Positief het Nieuwe Jaar in: Dressuur / Vaardigheid in Boxtel

Namens het secretariaat licht Wil Schellekens toe: “Het zou letterlijk en figuurlijk een verademing zijn voor de menners en vereniging als we deze wedstrijd door kunnen laten gaan als officiële wedstrijd of eventueel als ‘meetmoment’ . We organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM en bij goed weer kunnen we naar buiten in onze prima buitenbak.”

Ook de voorjaarsmarathon van zondag 21 maart staat al op de kalender. Iedereen is van harte welkom zich in te schrijven voor beide wedstrijden om zo weer goed beslagen ten ijs te komen voor 2021.

Startpashouders kunnen inschrijven via MijnKNHS en impulsrijders door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie over de Dressuur / Vaardigheid – wedstrijd

Klik hier voor meer informatie over de Voorjaarsmarathon