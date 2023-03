‘Presentatie mensport’ in Heeze goed ontvangen

Mede-organisator Wil Schellekens was helaas door omstandigheden verhinderd, maar Mendistrict Zuid – voorzitter Constance Groeneveld was bereid om zijn plaats in te nemen in de vergaderkantine van Manege Meulendijks.

Voor een kleine, maar enthousiaste groep menners legde Hein met behulp van sheets uit hoe de mensport georganiseerd is. Omdat de interesses van de aanwezigen vooral in de dressuur / vaardigheid en in de samengestelde menwedstrijden liggen, werden de onderwerpen daarop toegespitst.

Naast het verloop van een wedstrijddag of -weekend, vertelde Hein wat een menner zelf aan voorwerk kan doen voor hij of zij op een menwedstrijd verschijnt en tijdens het verkennen van een wedstrijdonderdeel. Daarbij met welke instanties, commissies, organisaties, officials en vrijwilligers we allemaal te maken hebben voor en tijdens een wedstrijd, van de overheid tot de KNHS, van dierenactivisten tot de rekenkamer en parkeerhulpen. Hoe je de sport klantvriendelijk en paardvriendelijk houdt, en hoe we met zijn allen de georganiseerde mensport in stand kunnen houden.

Na twee uurtjes werd Hein Verhofstad met een presentje hartelijk bedank en gingen de aanwezigen met een schat aan informatie en huiswerk terug naar huis.

Hein Verhofstad, Sjef Meulendijks en Constance Groeneveld