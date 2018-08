Prinses Haya Hand-in-Hand Trophy in Kronenberg

In 2006 werd deze trofee door de voormalige voorzitter van de FEI, prinses Haya, geïntroduceerd voor de dressuur. In 2010 volgde het mennen. Tijdens het WK in Kronenberg worden er teams gevormd door een enkelspanrijder en een paramenner, bij voorkeur uit hetzelfde land. De teams worden samengesteld door de chefs d’equipe. Het team dat na drie onderdelen de minste strafpunten heeft verzameld, wint de prinses Haya Hand-in-Hand Trophy.

In de afgelopen jaren heeft deze trofee niet alleen aan populariteit gewonnen, maar het is ook het symbool geworden van de integratie van de parasport in de hippische wereld.

Tot op heden is deze trofee vier keer uitgereikt en de huidige titeldragers zijn paramenner Lindsey Tyas Paice uit Groot Brittannië en tweespanrijder Barry Capstick uit Ierland, die in Kronenberg deel uitmaakt van het jurycorps.

In 2012 wonnen Ijsbrand Chardon en Jacques Poppen de prinses Haya Hand-in-Hand Trophy op het CAIO vierspannen en WK paramennen in Breda.