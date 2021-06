Profiteer deze week nog van vroegboekkorting voor het WK Limburg 2021!

Van 8 tot en met 12 september vindt het WK tweespannen Limburg 2021 plaats in Kronenberg. De organisatie gaat er van uit dat het in september weer mogelijk is om een publieksevenement te organiseren.

Voor de dressuur en de vaardigheid zijn er tribunekaarten beschikbaar, voor de marathon is er een terreinkaart. Bestel vóór 14 juni je toegangskaarten en ontvang een speciale korting van 10%.

Naast de sport worden er diverse attractieve en culinaire side events georganiseerd zodat het publiek, de deelnemers en hun teams volop kunnen genieten van dit veelzijdige (men) feest.

Fancamping

Naast de toegangskaarten zijn er ook kaarten beschikbaar voor de fancamping. Iedereen die betrokken is bij het Wereldkampioenschap kan met eigen caravan, camper of tent verblijven op fancamping Limburg 2021. De camping bevindt zich nog geen 50 meter afstand van de hoofdingang en is voorzien van elektriciteitsaansluiting, douches en toiletten

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 9 september Dressuur

Vrijdag 10 september Dressuur

Zaterdag 11 september Marathon

Zondag 12 september Vaardigheid

Toegangsprijzen:

Tribunekaart donderdag, vrijdag, zondag: €10 per dag per zitplaats

Terreinkaart marathon zaterdag: €15 inclusief 1 consumptie

Passe-partout: €35

Parkeren €5

Kinderen tot en met 12 jr gratis op de marathondag

Camping €30 per nacht per plek