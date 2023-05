Programma Pinksterrit Valkenswaard bekend

De eerste koetsen zullen om 10.00 uur vertrekken. Ze vervolgen de route individueel richting Borkel en Schaft waar ze ze tussen 11.30 uur en 13.30 uur verwacht worden. De deelnemers krijgen een lunch aangeboden en iedereen is welkom om de koetsen van dichtbij te bekijken en informatie te vergaren.

Na de lunchpauze gaat de route richting België, waarbij de koetsen via de Achelse Kluis weer richting Valkenswaard gaan.

“Onze koetsentocht “De Pinksterrit”, is een traditionele klassementsrit die is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands kampioenschap van het Traditioneel Gerij”, aldus de organisatie. Een traditionele koetsentocht onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking van koets, tuig en paard. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan passende en originele kleding. Het is als het ware een rijdend museum.