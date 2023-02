Programmawijzigingen Districtkampioenschappen Oost

In overleg met de organisatie in Putten is daarom besloten dat de rubriek enkelspan pony klasse B al op vrijdagavond 10 maart wordt verreden. Hierdoor komt er meer ruimte in het programma op de zaterdag.

Omdat slechts 7 combinaties bij de paarden voldoen aan de selectiecriteria voor het vaardigheidskampioenschap is het DK vaardigheid paarden verplaatst naar 11 maart in Putten. Het kampioenschap op 18 maart in Kootwijkerbroek is dus alleen dressuur paarden.

De lijst van geselecteerden staat op de website van Mendistrict Oost . Wie nog vragen heeft kan contact opnemen met het districtsbestuur via [email protected].

