Promotie noordelijke samengestelde menwedstrijden

Het betreft de volgende vier wedstrijden: Bronneger (4 en 5 mei), Zuidwolde (25 en 26 mei), Harich (15 en 16 juni) en Leek (6 en 7 juli). Je dingt mee naar de prijs als je minstens drie van deze vier wedstrijden rijdt. Er wordt een klassement opgemaakt per rubriek, waarbij dus de drie beste resultaten meetellen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een lint en is voor menners uit het hele land. Omdat de prijs ook voor menners buiten district Noord is, hopen Poppen én het districtsbestuur de noordelijke wedstrijden te promoten.