Provincie Drenthe ondersteunt EK en WK mennen in Exloo

De bouw van nieuwe hindernissen is in volle gang

Nieuwe hindernissen

Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum kijkt uit naar de wedstrijden. “We zijn al volop bezig met de hindernisbouw. Voor de marathon leggen we een nieuwe waterbak aan, maar ook komen er over het hele terrein nieuwe hindernissen”, vertelt hij enthousiast. Omdat de 8 spectaculaire hindernissen allemaal op loopafstand rond het grote veld liggen, kan het publiek de verrichtingen van alle deelnemers prima volgen. “Zonder de ondersteuning van de provincie zouden we dit kampioenschap onmogelijk kunnen organiseren”, voegt Lieuwe er aan toe.

Ingmar Veneman gaat voor goud (foto Steven Stegen)

Ambassadeurs

Regerend Nederlands kampioene paramennen Ingmar Veneman is al jaren een vaste waarde in het Nederlands para equestrian team. Zij woont in de directe omgeving en heeft zich als ambassadeur verbonden aan het wereldkampioenschap. “Een WK zo dicht bij huis is uniek. Ik ga voor goud!” Zij vertelde wat het verschil is tussen het paramennen en de veel bekendere vierspansport.

Regerend Europees en Nederlands kampioen vierspannen Bram Chardon is ambassadeur van het EK vierspannen. Hij heeft niet alleen de ambitie om zijn titel te prolongeren, maar wil van dit kampioenschap in eigen land een mooi evenement maken. “Mijn vorige titels behaalde ik in Budapest en Donaueschingen. Natuurlijk wil ik graag in eigen land dat nog een keer herhalen. Maar mijn vader zal mijn grootste concurrent zijn.” Natuurlijk had hij al een kijkje bij de hindernissen genomen en vertelde dat het er heel goed uit ziet. Hoe die hindernissen tot stand komen werd tot slot uit de doeken gedaan door parcoursbouwer Jeroen Houterman. Op de foto’s was te zien hoeveel werk er al door zijn team en de vrijwilligers is verzet.

Gratis entree

Tot slot werd er nog ingegaan op een aantal vragen aan alle sprekers. Het EK vierspannen en WK paramennen is van 23 tot en met 27 augustus en is op alle dagen gratis toegankelijk voor publiek.

