PSC De Dijkgraaf blijft creatief in coronatijd

Iedere maand worden er wedstrijden en clinics georganiseerd voor alle disciplines, maar sinds afgelopen zomer is het ook mogelijk om samen met je paard op De Dijkgraaf te overnachten. Daarnaast zijn er tijdens de zomervakantie ponykampen, strandritten onder zadel en aangespannen.

Creatief met corona

Tijdens de eerst coronaperiode werden de klanten en bezoekers van De Dijkgraaf vermaakt met het ‘live’ volgen van battles via Facebook, prijsvragen, foto’s van manegepaarden en werden zij op de hoogte gehouden over het wel en wee van de paarden.

In deze nieuwe coronaperiode bieden Edwin en Anne een december-special aan: een Men-driedaagse met je eigen aanspanning of met een huurpaard van De Dijkgraaf, waarin alle disciplines van de mensport aan de orde komen .

In het arrangement is het volgende inbegrepen:

– twee overnachtingen voor menner en paard.

– drie trainingen met eigen aanspanning gegeven door Edwin, bij voldoende aanmeldingen wordt er ook een gast-instructeur uitgenodigd.

– Demonstraties en een presentatie over het bedrijf en vierspan.

– Ontbijt, lunch en diner voor menner en paard.

Ondanks alle maatregelen en beperkingen overwint De Dijkgraaf deze moeilijke tijd door positief te blijven ondernemen en innoveren.

Klik op de link naar de website voor meer informatie over PSC De Dijkgraaf en de december-special: www.pscdedijkgraaf.nl