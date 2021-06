Ptakowice pakt groots uit

Naast de landenwedstrijd heeft de organisatie ook CAI3*, CAI2*, CAI1* rubrieken uitgeschreven en daarnaast organiseren zij tevens het Poolse nationale tweespankampioenschap én een nationale wedstrijd.

Internationaal menner Rafał Wojtacha is eigenaar van het prachtige Lando Equestrian center en organisator van dit grootse evenement. Deze tweespanrijder heeft zijn sporen in de mensport ruimschoots verdiend.

De wedstrijd wordt precies één maand voor het WK tweespannen in Kronenberg gehouden en Wojtacha nodigt deelnemers uit alle landen van harte uit zich in te schrijven. De inschrijving is inmiddels geopend!

Het Lando Equestrian Center is sinds 2017 jaarlijks gastheer van een driesterren menwedstrijd. De moderne infrastructuur bestaat onder andere uit grote en goed onderhouden pistes die zijn uitgerust met irrigatie- en drainage systemen. Bijkomend voordeel is dat zowel de parkeerplaats voor de menners, de stallen, de marathonhindernissen en de hoofdpiste dicht bij elkaar liggen.

Lando zelf ligt vlakbij twee grote snelwegen (A1 en A4) en is makkelijk te bereiken.

Rafal Wojtacha

