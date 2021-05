RAD Gala een week verplaatst

Nadat het RAD gala vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona, gaat de organisatie voor de datum in augustus. Om te zorgen dat alle liefhebbers aan hun trekken komen is het nu verplaatst naar zondag 22 augustus. Op de terreinen van Manege Thielen in Tilburg zijn er shownummers, Hackney- en tuigpaardrubrieken, demonstraties en er is volop aandacht voor authentiek gerij.

Onderweg tijdens de rit worden de deelnemers met authentiek gerij indien gewenst gejureerd door een deskundige jury. Niet alleen onderweg, maar ook na afloop zijn de klassieke aanspanningen te bewonderen. Er zijn prijzen beschikbaar gesteld voor de beste koetsier, de dame van de dag en de mooiste aanspanning.

Het RAD gala belooft dus weer een veelzijdig aangespannen spektakel te worden. Meer informatie en inschrijven voor de diverse rubrieken kan via de website van het evenement.