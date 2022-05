Raymond Letteboer start seizoen met overwinning in Lähden

Voor Mark Weusthof (vierspan paarden) en Raymond Letteboer is Lähden dichtbij huis en dus maakten beide Nederlanders gebruik van de mogelijkheid om in deze mooie entourage deel te nemen. Er was veel publiek op de been, want behalve de menwedstrijd waren er ook springwedstrijden op het terrein. Na corona was deze eerste wedstrijd van het seizoen een heerlijk begin met enthousiaste toeschouwers en alles wat je verder maar wensen kan. Een strak dressuurterrein, met een groot losrijterrein, waar alleen al 4 trainingspistes lagen. Zeeën van ruimte, een marathon met 6 technische, lange hindernissen en een vaardigheidsparcours waar alles in zat: oxers, twee zigzaggen en twee waves.

Weer even wennen

Raymond startte met dezelfde paarden als vorig jaar. “Ik ben wel bezig met aanvulling voor de toekomst, want Viandor is inmiddels 20. We hebben een 6-jarige Alexandro P staan die nu wordt opgeleid”, vertelt hij. De eerste wedstrijd van het seizoen kon niet beter, want zondag werd hij gehuldigd als winnaar van zijn rubriek. “Ja het is goed verlopen”, lacht hij. Zijn favoriete onderdeel, de marathon, won hij nét niet. Het verschil met winnaar Dennis Schneiders was minimaal (0,41!). “De paarden moesten weer even wennen”, zegt Raymond. “De eerste hindernis was wat krap en pas in het tweede deel van de marathon begon het lekker te lopen. De laatste 3 hindernissen gingen het fijnst.”

Enkelspantraining

Maar ook de dressuurproef mocht er zijn. Daarin werd hij derde met 49,58 en het is te zien dat zijn span vooruitgang heeft geboekt. “Guus wordt steeds beter en sterker,” aldus Raymond. “We longeren hem veel, ook met werk over balkjes en ik train veel enkelspan. Eigenlijk rijd ik de paarden thuis maar heel weinig in het tweespan.” Er had meer in gezeten, want in de stapreprise sloop een foutje. “Dat was recht op het publiek af en er kwam veel geluid van de zijkant. Maar dat is meteen een goede oefening”, evalueert hij.

Goed verkend

De vaardigheid werd een spannende afsluiter. Plaatselijk favoriet Anna Sandmann stond nog aan de leiding, maar haar voorsprong was slechts 0,2 punten. Raymond liet alle ballen op de kegels en had alleen 1,97 voor tijdsoverschrijding. Anna Sandmann kwam met 7,06 over de finish en duikelde naar de 4e plaats. De overwinning was dus voor de Nederlander. “Het was een mooi vaardigheidsparcours. Vlak voor aanvang van onze rubriek was het parcours op een aantal plaatsen aangepast, waardoor je anders voor sommige poorten kwam. Niet alle deelnemers hadden dat gezien, ik gelukkig wel ”, vertelt hij.

Kers op de taart

Het feestje was helemaal compleet toen bleek dat Raymonds pupil René Jeurink de overwinning bij de tweespan pony’s pakte. Hoe gaat Raymond zijn seizoen vervolgen na dit mooie begin? “Valkenswaard, Beekbergen en het NK staan in ieder geval op de planning,” verklapt hij.

Bij de vierspannen won Georg von Stein de wedstrijd. Mark Weusthof eindigde op een zesde plaats in het sterke deelnemersveld.

Klik hier voor alle uitslagen

Raymond Letteboer in actie tijdens het WK in Kronenberg 2021

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.