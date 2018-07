Record aantal deelnemers op EK jeugdmennen Kisbér-Ászár

Valentine Lenormand (FRA) is titelhoudster bij de Junioren

De kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar starten met een enkelspan pony. De Junioren van 14 tot 18 jaar kunnen met een enkelspan pony of met een tweespan pony de strijd aangaan. De Young Drivers van 16 tot 21 jaar hebben de keuze tussen enkelspan pony, tweespan pony of enkelspan paard. In totaal zijn er dus individuele medailles te verdienen in 6 verschillende rubrieken.

Een landenteam bestaat uit minimaal 1 kind, 1 Junior en 1 Young Driver. Oostenrijk, België, Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen, Zweden en zelfs Rusland komen in principe met een landenteam aan de start.

Naast de deelnemers aan het EK komt een select aantal internationale pony vierspanrijders uit o.a. Hongarije, Nederland, Groot-Brittannië en België aan de start in de driesterrenwedstrijd, waarin de menners zich kunnen voorbereiden op het Wereldkampioenschap voor ponymenners, dat in 2019 op dezelfde locatie in Kisbér-Ászár wordt gehouden.

Klik hier voor de voorlopige deelnemerslijst.

Klik hier voor alle informatie.