Record aantal deelnemers op WK tweespannen Limburg 2021

Maximum aantal per land

“Enige tijd geleden besloten we om voor het maximum aantal deelnemers te gaan,” vertelt Limburg 2021-voorzitter Nico Rijnbende. “We wilden de onzekerheid wegnemen bij de deelnemers en hebben ingezet op het maximale aantal deelnemers per land dat reglementair is toegestaan, namelijk 9. Dit hebben we met name gedaan om zo veel mogelijk Nederlandse menners de kans te geven deel te nemen aan een WK in eigen land. We hebben afgelopen maanden gemerkt dat de animo onder de rijders zeer groot was en ze hebben flink moeten strijden om geselecteerd te worden.”

Titelverdedigers

Onder de deelnemers bevindt zich tweevoudig wereldkampioen Martin Hölle uit Hongarije. Zowel in 2017 als in 2019 wist hij het individuele goud op te eisen. Met zijn teamgenoten won hij tevens tijdens beide voorgaande edities team goud en de Hongaren vaardigen net als de Nederlanders en de Duitsers 9 deelnemers af. Nederland won in 2019 team zilver, terwijl WK-ambassadeur Stan van Eijk individueel brons mee naar huis nam. Gastheer van het WK Drebkau 2019 Sandro Koalick sleepte op eigen terrein zowel individueel zilver als team brons in de wacht.

Dit enorme deelnemersveld met topmenners uit de gehele wereld garandeert dus een spannende strijd om de medailles!

Programma

De wedstrijd begint op woensdag 8 september met de veterinaire keuring van de paarden, gevolgd door de dressuur op donderdag 9 en vrijdag 10 september. Op zaterdag 11 september is de spectaculaire marathon en op zondag 12 september weten we na de spannende vaardigheid wie de individuele-en teammedailles in ontvangst mogen nemen.

Naast de sport is er voor ieder wat wils. Zo is er een Foodplein met streekproducten, diverse stands, een basisscholenprogramma, een seniorendag, een Businessdag en zelfs een WK Bixie voor de allerkleinsten!

Publiek van harte welkom

Er zijn meer dan voldoende zitplaatsen aanwezig zodat voldaan wordt aan de COVID-19 richtlijnen. Om toegang te krijgen tot het WK word je naast een geldig toegangsbewijs gecontroleerd op de Corona check app.

Klik hier voor meer informatie en de definitieve deelnemerslijst.