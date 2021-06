Recrea-men België kan weer mentochten organiseren

Wat kun je verwachten bij inschrijving?

De mentochten worden door plaatselijk bekende werkgroepen in een gezellige sfeer georganiseerd en zijn voor zowel menners als ruiters toegankelijk. Er is geen enkele competitie, klassement of prijsuitreiking.

De routes zijn ongeveer 25 à 35 km lang (meestal in twee lussen, zodat de route ingekort kan worden tot 15 – 20 km voor ongetrainde en jonge paarden) en lopen zoveel mogelijk over onverharde wegen door de natuur. Ze zijn door middel van pijlen bewegwijzerd zodat iedereen afzonderlijk en op eigen tempo kan rijden. Bij de finish is er vaak de mogelijkheid een kegeltjesparcours te rijden als sportieve afsluiter van de dag.

De tochten staan bekend om hun bourgondische karakter; er is bij de start / aankomst – plaats en veelal tijdens een tussenstop iets te drinken en te eten beschikbaar. Op deze plaatsen is ook een toiletmogelijkheid.

Vooraf aan een rit krijg je een nood-telefoonnummer mee, voor calamiteiten of wanneer je de weg kwijt bent.

Wat wordt er van jou als deelnemer verwacht?

De organiserende vereniging gaat er vanuit dat je op weg gaat met veilig, goed onderhouden materiaal, gezonde – en voldoende getrainde paarden of pony’s hebt, ook in het verkeer (bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen). Je bent WA – verzekerd tegen particuliere aansprakelijkheid. En uiteraard verwacht de organisatie dat je respect hebt voor de natuur en domeinen waar doorheen je mag rijden.

Omdat er geen winstoogmerk is, kan het inschrijfgeld erg laag gehouden worden: voor 8 euro per aanspanning en 5 euro per ruiter kun je al deelnemen (wel vooraf overmaken). Met een lidmaatschap van 40 euro per jaar rijd je gratis mee!

De kalender wordt steeds bijgewerkt met nieuwe evenementen. Op dit moment worden de volgende ritten georganiseerd, vanaf 09.00 uur te starten.

De kalender

Vertrekmogelijkheid vanaf 09.00 uur:

20 juni: Dilbeekse Koetsentocht St-Martens – Bodegem

11 juli: Pajottenlandtocht Lennik

08 augustus: Tocht in Meerdaelwoud Oud-Heverlee

15 augustus: Moederdagtocht Lille

29 augustus: Scheldetocht Bornem

05 september: Merodetocht Westerlo

12 september: Trappistentocht Westmalle

19 september: Grevenbroeckertocht Hamont-Achel

26 september: Tocht in Retie

03 oktober: 4 x 4 Only rit Ham

10 oktober: Keizer Kareltocht Kasterlee

17 oktober: Koetsentocht Gierle

14 november: Winterrit Dessel

Klik hier voor de facebookpagina van Recrea-men