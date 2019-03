Reglementswijzigingen mennen per 1 april 2019

FEI-dressuurproef

Voor de klasse Z bij de enkelspannen wordt per 1 april 2019 de FEI-dressuurproef als voorgeschreven proef gehanteerd.

Voorlezen

Bij het voorlezen van de dressuurproeven mennen mag vanaf 1 april 2019 op KNHS-wedstrijden gebruik gemaakt worden van een oortje. Reden hiervoor is dat de menwagens een rammelend geluid maken in de baan, waardoor de lezer soms slecht verstaanbaar is.

Startvolgorde SWM

Als een deelnemer meerdere spannen uitbrengt tijdens een samengestelde wedstrijd moet hij of zij vooraf overleggen met de organisatie in welke volgorde de spannen gestart worden.

Bekijk hier het KNHS-wedstrijdreglement mennen per 1 april 2019.