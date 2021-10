Rekenkamer zoekt versterking

Wat wordt er van je verwacht?

Dat je vaardig bent op de computer en inzicht hebt in administratieve verwerking van gegevens, maar ook belangrijk is dat je kennis hebt van samengestelde wedstrijden. Kennis van de reglementen is mooi meegenomen. Daarnaast ben je minimaal 5 weekenden beschikbaar in de periode april t/m half oktober, dat hoeft niet het hele weekend maar in ieder geval een hele zaterdag of zondag.

Wat kun je zelf verwachten?

In ieder geval een gedegen opleiding en begeleiding door ervaren rekenkamerleden. Je wordt onderdeel van een bevlogen en gezellige club mensen die zich graag inzetten voor het goed functioneren van de rekenkamer. Het zo snel mogelijk produceren van een correcte uitslag na afloop van de wedstrijd is het ultieme doel. Rekenkamerleden zijn geen officials dus krijgen geen dagvergoeding. Wel ontvangen zij een kilometervergoeding van € 0,28/km.

Heb je interesse?

Het is in het belang van de wedstrijdorganisaties en de deelnemers dat er ook in de toekomst een rekenkamer beschikbaar is. Dus als er mensen zijn binnen de vereniging of in de eigen kennissenkring die interesse hebben, graag!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke van Düren (06 16752979) of Gemma Verstegen (06 10058310).

Je kunt ook mailen naar [email protected]

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.