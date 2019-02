Reserveer nu je plaats op de fancamping Kronenberg

In verband de beperkte ruimte op het deelnemersveld biedt de organisatie van Horse Driving Kronenberg alle supporters en betrokkenen de mogelijkheid om met eigen caravan, camper of tent te verblijven op de fancamping in Kronenberg.

De camping bevindt zich vlakbij de hoofdingang en is voorzien van electriciteitsaansluitingen, douches en toiletten.

De kosten zijn €20 per dag per staplaats. Reserveer nu je staplaats via de TICKETSHOP .

De toegang voor zowel de internationale menwedstrijd als voor Paard&Koets is gratis!

Klik hier voor meer informatie over Horse Driving Kronenberg Internationaal.