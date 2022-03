Reünie-gevoel bij Koetsenbeurs Rijo Stables

Riny en zijn vaste vrijwilligersteam hadden zich vooraf geen enkele voorstelling gemaakt hoeveel aanloop ze konden verwachten, maar vonden dat het, na zo’n lange tijd coronastilte, tijd werd dat iedereen elkaar weer eens ging ontmoeten en bijpraten.

De beurs, met een aanbod van koetsen, tuigage en veel particulier ingebrachte spullen, kreeg het karakter van een reünie. Nederlandse, Duitse en Belgische menners en authentiek-rijders, maar ook standhouders maakten van de gelegenheid gebruik om bij te praten in het restaurant en veel spullen verwisselden van eigenaar.

Dat er grote behoefte was aan dit weerzien bleek uit de reacties van de aanwezigen en spraken zich lovend uit over de opzet van Riny’s initiatief.

Geen beurs zonder vrijwilligers

Ook Riny zelf, die vooraf geen idee had of er wel voldoende animo zou zijn in aanloop naar het outdoorseizoen, was na afloop erg enthousiast. “Ongeveer vijftien tot twintig vrijwilligers hebben zich vooraf, tijdens en na de beurs ingezet om alles op te zetten en weer op te ruimen”, zegt hij.

Hij gaat met zijn vrijwilligersteam in overleg of er een terugkerend evenement van gemaakt kan worden. “Zonder vrijwilligers die hier tijd in willen steken, lukt het niet!”, aldus een blije, maar realistische Riny.

