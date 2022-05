Revanche-wedstrijd bij Tuigenmaker Van der Wiel zeer geslaagd

De naam ‘Revanche-wedstrijd’ is in het verleden bedacht door enkele vrienden die na een outdoor-seizoen allemaal wel iets goed te maken hadden. Een eliminatie, een slechte dressuurproef, de hindernissen niet onthouden, een blunder, kortom … iedere rijder heeft in het seizoen wel een moment waarop hij zich sportief wil revancheren. Uiteraard voor het plezier en soms stiekem tegenover een bevriende conculega!

Wisseltruc

Maar ook werden er uitdagingen aangegaan: nieuwe paarden voor de wagen en een ‘paardenwissel-truc’ om met zes paarden twee vierspan-combinaties te creëren.

Net als vorig jaar was het ‘s morgens vroeg al stralend weer en mochten de aanwezigen op het kortgeschoren ‘biljartlaken’ van het landgoed één of twee dressuurproeven naar keuze – van B tot FEI-niveau – rijden. Henk van der Wiel reed zelf ook mee met een prachtige voskleurige tuiger voor de wagen. De proeven werden beoordeeld en becommentarieerd door twee internationale juryleden: Peter Bonhof en zijn vrouw bij C en Henk van de Westerlo, bijgestaan door Hans Verhoeven, bij de letter B.

Henk van der Wiel

Moeilijke klus voor gelegenheids-rekenkamer

De vaardigheid, fijn voorwaarts gebouwd tussen de bomen en op het gemaaide oefenveld, was bedacht door Ties van Gog en Hans Hoens. Mooie lange lijnen en een oxer, zig-zag en een wave zorgden voor de technische elementen.

In de rekenkamer hadden Theo Toussaint en Jeanette Hoens hun handen er vol aan om alle ‘appels en peren’ (van KNHS tot FEI) om te rekenen tot strafpunten en zodoende een winnaar per klasse uit te kunnen roepen.

American Party

De cateringploeg, onder leiding van Jeanette en Nienke Herzberger, zorgde ervoor dat de aanwezigen voorzien werden van de hapjes en drankjes die alle teams gezamenlijk bijeen hadden gebracht en tussendoor werd er geshopt in de stand met luxe paardensportkleding van Sigrid Axthelm.

Waar vorig jaar nog geen prijsuitreiking was toegestaan, konden dit jaar de winnaars in het zonnetje worden gezet met linten en mooie gesponsorde prijzen. Henk van der Wiel, Team Hoens, alle vrijwilligers, rijders en aanwezigen kunnen terugkijken op een ontzettend gezellige dag waarbij vriendschap en plezier voorop staat.

Henk van der Wiel