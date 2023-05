‘Revanche-wedstrijd’ op gastvrij Landgoed Van der Wiel

In coronatijd ontstaan

Drie jaar geleden mochten er in coronatijd geen wedstrijden georganiseerd worden. Ten tijde van de ‘versoepelingen’ nodigden tweespan-rijders Leo en Nanda van der Burgt een groep vrienden uit om voor de gezelligheid bij hen thuis een vaardigheid te komen oefenen. De naam ‘Revanche-wedstrijd’ werd bedacht omdat, na een outdoor-seizoen, iedereen wel een wedstrijd heeft gereden waarop hij of zij zich sportief zou willen revancheren. Het jaar daarop wierp tuigenmaker Henk van der Wiel zich op als gastheer voor de Revanche-wedstrijd en ditmaal dus voor de derde keer.

Henk van der Wiel

Hoog niveau

Hoe Henk van der Wiel en de organisatie het steeds voor elkaar krijgen is de vraag, maar net als de vorige edities was het ‘s morgens vroeg al stralend weer, terwijl het daarvoor dagenlang geregend had. Het dressuurveld lag er niettemin geweldig bij en de genodigden mochten een dressuurproef naar keuze – van B tot FEI-niveau – rijden. De proeven werden beoordeeld en becommentarieerd door twee juryleden: Peter Bonhof en zijn vrouw als hoofdjury bij C en Henk van de Westerlo, bijgestaan door Diny van den Oever bij de letter B. Zij waren vol lof over het niveau van de getoonde proeven!

Toine Lommers

Appels en peren verrekenen tot wisselbokaal

De vaardigheid was wederom ontworpen door Ties van Gog met Jos Gerlings als jury. Mooie lange lijnen en de oxer en een zigzag zorgden voor de technische elementen.

Bij de vaardigheid beten de kleindochters van de tuigenmaker het spits af door op hun gezadelde pony’s het parcours rond te gaan, waarna de aanspanningen volgden. Keuze uit één of twee manches waarbij eerste rondje meetelde voor de uitslag.

Marcel Hoevenaars

Van appels en peren tot wisselbokaal

Rekenmeester Theo Toussaint stond voor de lastige taak om alle proeven en de uitslag van de vaardigheid te verrekenen tot één einduitslag. Alle ‘appels en peren’ bij elkaar opgeteld, afgetrokken en vermenigvuldigd, werd John Castelijns uitgeroepen tot winnaar van de dag. Hij mocht als allereerste de, dit jaar geïntroduceerde, ‘Henk van der Wiel’ – wisselbokaal in ontvangst nemen.

John Castelijns met de wisselbokaal

Feestje 'American style'

De cateringploeg, onder leiding van Jeanette Hoens en Nienke Herzberger, zorgde ervoor dat de aanwezigen voorzien werden van de hapjes en drankjes die alle teams gezamenlijk bijeen hadden gebracht. Gedurende de dag kon er geshopt worden in de stand met luxe boeketten, kunst en accessoires van Angelique Sweegers.

Aan het eind was er voor iedereen een mooi aandenken en sponsorprijzen. De organisatie, familie Henk van der Wiel en de vrijwilligers, rijders en aanwezigen kijken terug op een heerlijke dag waarbij vriendschap en plezier voorop staat.

Het fotoalbum volgt.