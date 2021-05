Rijnruiters plannen alvast een meetmoment

Op 5 juni wil de club graag een meetmoment houden voor menners in de klassen B tot en met ZZ. Op de grote zandbaan buiten komen de dressuurringen te liggen. De vaardigheid wordt uitgezet op gras.

Het is al mogelijk om in te schrijven via startlijsten.nl of door een mail te sturen naar [email protected]

De wedstijd zal doorgaan als het kan conform de dan geldende coronamaatregelen.