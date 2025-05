Ringmeester Paul van Geloven overleden

Van Geloven was meer dan 50 jaar actief als ringmeester, parcoursbouwer, organisator en klusjesman op ontelbare nationale en internationale evenementen. Jumping Amsterdam, Indoor Brabant, Breda Hippique, de internationale menwedstrijd Beekbergen, maar ook het grootste internationale concours ter wereld in Aken maakten dankbaar gebruik van Van Geloven’s diensten. Hij werd daarom in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In 2022 trad Paul terug als langstzittende ringmeester. Op 31 juli 2022 liet hij zijn laatste aanspanningen de ring van Beekbergen binnen. Na 60 jaar als ringmeester vond Paul het welletjes geweest. Je leest hier hoe hij op die tijd terugkeek.

Paul laat zijn vrouw Pam van Geloven achter. Zij is, op ongeveer net zoveel (men)wedstrijden als waar Paul aanwezig was, te horen is als omroeper. We wensen Pam, familie, vrienden en overige naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

Paul van Geloven

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.