Rit over de zeebodem op 10 september

Tijdens deze rit van 25 kilometer (in te korten tot 15 kilometer) rij je over half-verharde wegen, bospaden en een enkel stukje over de weg door het zeer gevarieerde Horsterwold. De route is uitgezet met borden.

Je kunt alleen of in groepjes van start gaan tussen 09.30 en 10.30 uur vanaf het parkeerterrein van de Zeewolder Ruiters. Alle deelnemers zijn verplicht een cap te dragen en de menners moeten een groom meenemen op de wagen.

De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief een broodje hamburger en een drankje.

