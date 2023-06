Rolex W van Chester Weber over de regenboog

De bruine KWPN’er Rolex W startte zijn carrière in 2001 bij de Amerikaanse vierspanrijder op vierjarige leeftijd en was tien jaar lang een onmisbare factor in het team. Chester heeft vele internationale successen behaald waar Rolex deel van uitmaakte, waaronder individueel zilver tijdens de Wereldkampioenschappen voor vierspannen in 2008 in Beesd en de zilveren teammedaille voor Amerika in Lexington, Kentucky. Daarnaast behaalde hij ontelbare successen in het onderdeel dressuur.

Vanaf 2011 mocht Rolex van zijn pensioen genieten op het landgoed van Live Oak Stud. “Van bovenaf zal hij vast en zeker op ons toekijken wanneer we rijden tijdens het CAIO Aken, waar Rolex zelf ook vaak geweest is”, voegt Chester er aan toe.

Rolex W