Royal Windsor Horse Show te volgen via livestream

De livestream is te bekijken via de website van Royal Windsor Horse Show en via ClipMyHorse.tv. Daarnaast is de wedstrijd terug te kijken via ClipMyhorse.tv als je een premium account hebt.

Programma

Helaas zal het grootse deel van de menwedstrijd niet te zien via de livestream, maar de organisatie is van plan om enkele wedstrijden tijdens Royal Windsor Horse Show live uit te zenden via Facebook Live.

Klik hier voor het livestream programma

Klik hier voor meer informatie