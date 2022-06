Rudolf Pestman wint CAI*** Greven-Bockholt

Nadat de organisatie van Greven-Bockholt de wedstrijdactiviteiten de afgelopen jaren mede door de corona-pandemie had opgeschort, werd er dit jaar weer volop gestreden. Op het prachtige complex van de ruiter- en mensportvereniging St. Martin Greven-Bockholt had parcoursbouwer Michael Mayer (SUI) fraaie en uitdagende parcoursen ontworpen.

Dressuur

Al vroeg in de wedstrijd mocht Marie Tischer de dressuurkwaliteiten van haar ruin Fortino (v. Fidertanz) etaleren. Dat deed ze erg goed, want uiteindelijk kwam er behalve Kelly Houtappels-Bruder (CAN), die Tischer met haar ervaren en gelauwerde paard Flip (eveneens v. Fidertanz) tot op één puntje wist te naderen, niemand meer in de buurt van de score van 42,72 van Tischer.

Marie Schiltz (LUX) was met haar derde plaats (51,68) al op respectabele achterstand gezet. Zij werd op de voet gevolgd door Rudolf Pestman (NED), die met zijn ervaren bonte ruin Diesel naar Greven was afgereisd.

Marathon

De marathon in Greven vergt door de diversiteit aan hindernissen, de verschillende ondergronden en de technische uitdagingen altijd veel van de aanspanningen. Met het oog op het wereldkampioenschap enkelspannen later dit jaar in het Franse Haras du Pin, had de Duitse bond er dan ook bewust voor gekozen om Greven aan te wijzen als observatiewedstrijd. Wie de acht hindernissen hier goed doorkomt, kan ook de marathon op een WK aan, was de gedachte.

De zware hindernissen leidden tot de nodige verschuivingen in het klassement. Klaus Tebbe (GER) trok met zijn ruin Lapaz aan het langste eind. Hij reed in maar liefst vijf hindernissen de snelste tijd en bleef daarmee zijn jonge landgenote Anne Unzeitig maar net voor (verschil minder dan 0,40 strafpunt). Vanuit Nederlands perspectief zeer verheugend was de geweldige voorstelling van Pestman, die zijn 19-jarige Diesel zo goed rondstuurde, dat hij met 101,87 strafpunten nauwelijks iets toegaf op de winnaar en bovendien voor het tussenklassement goede zaken deed, omdat Kelly Houtappels-Bruder en met name Marie Tischer een aantal punten moesten toegeven. De ervaren Dieter Lauterbach kroop met een als altijd goede marathon dichter naar de top toe.

Voor Nederland verscheen ook Jacqueline de Groot-Apon met haar 22-jarige marathon-specialist Whisper aan de start. Paard noch menster zijn het vak niet verleerd en maakten indruk met een top 10-klassering.

Rudolf Pestman in Greven-Bockholt

Vaardigheid

Na de marathon ging Houtappels-Bruder aan de leiding. Ze lag krap vijf punten voor op Pestman, die inmiddels naar de tweede plek was opgeklommen. Ook Tebbe en Dieter Lauterbach hadden het podium in zicht, terwijl Marie Tischer door de tegenvallende marathon naar de zevende plaats was gezakt.

Daarom moest, zoals altijd, de vaardigheid de beslissing brengen.

Parcoursbouwer Michael Mayer had een vaardigheid neergezet die op het oog niet overliep van technische uitdagingen. Toch bevatte het parcours = onder andere drie smalle oxers achter elkaar en de laatste poorten vergden nogal wat stuurkunst. De echte specialisten kwamen bovendrijven, want de tijd stond scherp. Geen van de deelnemers lukte het om foutloos binnen de tijd de finish te passeren.

De overwinning in de vaardigheid ging opnieuw naar Marie Tischer, die slechts 1,36 punten voor tijdsoverschrijding liet noteren. Zij werd gevolgd door voormalig wereldkampioen Dieter Lauterbach (2,19) en Marie Schiltz (2,33). Met één bal en binnen de tijd werd Rudolf Pestman vierde in de vaardigheid. Daarmee greep hij de eindoverwinning, nipt voor Dieter Lauterbach (0,58 verschil) en Houtappels-Bruder.

