Rudolf Pestman wint in Polen

De wedstrijd vond plaats op de terreinen van de schitterende staatsstoeterij in Ksiaz, thuishaven van de kersverse Wereldkampioen Bartek Kwiatek, die dit keer met twee vierspannen aan de start kwam.

Nadat Pestman een score van 56,81 behaalde in de dressuur, liet hij in zes van de zeven hindernissen de snelste tijden klokken en was tevens de beste marathonrijder van de wedstrijd. In het B-traject was een steile heuvel opgenomen die na iedere hindernis genomen moest worden, wat veel kracht en tijd kostte. Dit leverde een aantal deelnemers de nodige strafpunten op in dit traject.

De vaardigheid werd verreden in het prachtige stadion, waar Rudolf Pestman ondanks de ongelijke en losse bodem foutloos binnen de toegestane tijd bleef.

Bartek Kwiatek bracht 2 vierspannen uit: 1 x internationaal en 1 x nationaal