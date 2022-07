Rustig verlopen weekend in Wenum Wiesel

Parcoursbouwer Bennie Steenblik ontwierp verschillende routers door de zes hindernissen, waaronder een waterbak en een boshindernis. Wilco Wassink, enkelspan paard klasse L, reed helaas een niet herstelde parcoursfout en Rex Pannekoek, tandem pony klasse M, spande in de laatste hindernis zijn pony’s uit. Er is niemand omgegaan en de mensen die niet in de marathon van start zijn gegaan hadden zich enkel opgegeven voor de dressuur en vaardigheid.

Klassen apart

Xander Tuitjer reed een super wedstrijd. “De dressuur ging heel fijn. Er waren natuurlijk nog kleine verbeteringen, maar met de score van 40.33 en de eerste plaats ben ik erg tevreden. De vaardigheid vereiste nogal wat stuurwerk, maar ik vond hem wel leuk om te rijden.” Xander liet alle ballen liggen en noteerde de snelste tijd. Daarmee won hij ook de vaardigheid. “In de marathon kan er steeds een beetje meer gas bij. Luna bleef super gehoorzaam en dat is op dit moment het aller belangrijkst.” De marathon leverde óók de overwinning op en daarmee won hij bij de enkelspan paard klasse L, met meer dan 21 punten verschil op Sanne van Harten, de nummer twee. Shiva Bruinsma werd derde.

Ook Paul Versluis (enkelspan paard klasse Z), wist in alle drie de onderdelen zijn concurrentie voor te blijven. Hij creëerde een verschil van meer dan 25 punten tot de nummer twee, Mirjam Vinke – Deen.

Xander Tuitjer

Selectie EK Jeugd

Op vrijdag kon de jeugd de FEI dressuurproef rijden voor de EK selectie. Oniek van Olst won, ondanks dat ze veel punten misliep bij het achterwaarts, de dressuur bij de U25. Ze won ook de vaardigheid en met de vierde plaats in de marathon bleef ze bovenaan staan. Michelle van Kuivenhoven zat haar op de lip, maar moest met minder dan één punt verschil toch genoegen nemen met de tweede plaats. Jordy Reuvers werd derde.

Bij de Junioren kon Lotte Zaaijer helaas niet op concurrentie rekenen. Bij de Children gingen drie rijders van start. Jacco de Koning won, gevolgd door Evy van Oort en Liza Beekhuiszen.

Bekijk hier alle resultaten

Bekijk hier het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.