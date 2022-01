Rutte: “Sportevenementen met publiek onder voorwaarden weer toegestaan”

Naast de algemene maatregelen en adviezen (zoals de 1,5 meter, geen handen schudden, mondkapje en thuis blijven bij klachten) is voor het publiek een vaste zitplaats op 1,5 meter verplicht, met een maximum van 1250 personen op een binnenlocatie. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn nog niet toegestaan. Daarbij geldt het kunnen tonen van een coronatoegangsbewijs voor zowel de deelnemers als het publiek van 18 jaar en ouder.

De maatregelen gelden in principe voor een periode van zes weken. Over drie weken is er een nieuw weegmoment.

Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet of er meer versoepelingen mogelijk zijn.

Publiek tijdens de Strijd der Districten in 2019