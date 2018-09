Samengestelde menwedstrijd in buitengebied Tilburg

Op zaterdag wordt door het grote deelnemersveld gestart met de dressuur en vaardigheid. Op zondag staat de marathon op het programma met de zes hindernissen op loopafstand van elkaar.

Parcoursbouwers Berry van de Bosch en Rob van Erp hebben een mooi traject met uitdagende hindernissen uitgezet. De brug is dit jaar verplaatst en er is goed nagedacht over de te rijden route en de moeilijkheidsgraad van de hindernissen. Naast de wedstrijd zijn er veel activiteiten voor kinderen en diverse kramen in het strodorp.

De organisatie bestaat uit een klein team met jarenlange ervaring, waarvan het secretariaat in handen is van de ervaren Corin Sweegers. Tijdens, en in de voorbereiding naar de wedstrijd wordt de organisatie bijgestaan door veel vrijwilligers waaronder de leden van Menvereniging De Postkoets.

Manou Brans