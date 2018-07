Samengestelde menwedstrijd Maasdijk op 25 en 26 augustus

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle rubrieken.

Op zaterdag wordt de dressuur en vaardigheid voor alle klassen gereden. Op zondag wordt de wedstrijd afgesloten met de marathon, waarbij de klasse Z in totaal zeven hindernissen rijdt. De hindernissen zijn goed bereikbaar voor het publiek om de deelnemers aan te moedigen.

Publiek is van harte welkom en de toegang is gratis.

Inschrijven is nog mogelijk!

Klik hier voor een filmpje

Klik hier voor meer informatie