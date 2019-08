Samenwerking tussen Maastrichts UMC en Sir Lancelot Horse Sports

Scoliose is een zijwaartse verkromming van de wervelkolom waarvan in tachtig procent van de gevallen de oorzaak onbekend is. In het Maastricht UMC+ worden jaarlijks zo’n dertig patiëntjes aan deze idiopathische scoliose geopereerd.

Tot voor kort moesten de kinderen na een operatie gedurende twee tot drie maanden een gipscorset dragen. Het aanbrengen van een gipscorset na een dergelijke operatie was voor de patiëntjes vaak belastend en het dragen ervan werd als vervelend ervaren.

Orthopedisch chirurg in opleiding Joep Kitzen: “Die kinderen hadden net een zware operatie achter de rug, en we wilden ze eigenlijk niet nog meer ‘pesten’ met een gipscorset. De postoperatieve rugprotector van Sir Lancelot is een prima alternatief gebleken.”

De rugprotector van het model NEXT ONE) kan al vóór de operatie worden aangemeten zodat hij direct voldoende steun geeft na de operatie en comfortabel kan worden gedragen. Een bijkomend voordeel is dat de rugprotector ook veilig gebruikt kan worden bij het hervatten van sportactiviteiten zoals paardrijden en skieën.

Sir Lancelot bodyprotectors