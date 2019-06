Saudi Arabië kandidaat WK vierspannen 2022

De Saudie Arabische federatie heeft zich met Riyadh kandidaat gesteld voor de organisatie van de Wereldruiterspelen in 2022, waar het WK vierspannen deel van uitmaakt. Ook Pratoni del Vivaro (Rome), Elementa (Rome) & Isola della Scala (Verona) (ITA) hebben een bid voor de Wereldruiterspelen uitgebracht.

De nationale stoeterij in Szilvásvárad heeft kenbaar gemaakt graag in aanmerking te komen voor de organisatie van het WK vierspannen. Szilvásvárad was in 1984 ook al gastheer van dit WK op hetzelfde terrein.

Tijdens de FEI General Assembly in Moskou in november wordt bekend gemaakt, waar de Wereldkampioenschappen 2022 worden gehouden.

Het eerstvolgende WK vierspannen wordt gehouden in het Limburgse Kronenberg van 2 tot en met 6 september 2020.

Boyd Exell is de regerend Wereldkampioen bij de vierspannen

