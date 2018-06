Saumur 2018: Bram Chardon en Stan van Eijk aan de leiding

Bram Chardon verwees met zijn marathonzege dressuurwinnaar Chester Weber naar de tweede plaats. Het verschil tussen Chardon en Weber bedraagt slechts 0,09 punten, zodat het morgen in de vaardigheid een spannende ontknoping zal worden. Koos de Ronde trok zich vanmorgen terug uit de wedstrijd omdat twee van zijn paarden koorts hadden. In het landenklassement gaat gastland Frankrijk ruim aan de leiding, voor Zwitserland.

Stan van Eijk behaalde na de vierde plaats in de dressuur de tweede plaats in de marathon en gaat hiermee aan de leiding bij de tweespannen, voor Franck Grimonprez.

Jacqueline de Groot-Apon reed een fout parcours in hindernis 2 en werd uitgesloten. De in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels-Bruder reed een zeer sterke marathon waarin ze de derde plaats behaalde. Hiermee is de fanatieke menster opgeklommen naar de tweede plaats in het tussenklassement. Ook hier belooft het morgen een spannende strijd te worden, want Kelly staat op slechts 0,30 punt afstand van leidster Marion Vignaud en heeft hiermee zicht op de overwinning.

Leider na de dressuur Renaud Vinck trok zich na het A-traject terug uit de strijd.

