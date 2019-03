Schelderuiters organiseren CAI 2* Bornem in België

De dressuurproeven worden over donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei verreden, waarbij de combinaties beoordeeld worden op basis van regelmatigheid, harmonie en ongedwongenheid van de bewegingen, en bij meerspannen daarnaast op de samenwerking tussen de paarden of pony’s.

De marathon met zeven hindernissen vindt plaats op zaterdag 1 juni en de wedstrijd wordt op zondag afgesloten met de vaardigheidsproef, waarbij een kegelparcours foutloos en binnen de tijd afgelegd moet worden.

Tijdens dit weekend is er in Bornem van alles te doen. Wandelclub Kadee organiseert een wandeltocht waarbij gekozen kan worden tussen drie verschillende afstanden (6, 12 en 18 kilometer), er is een kinderdorp, verschillende stands voor een hapje en een drankje en er worden groomspelen georganiseerd.

De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie