Scheren tastharen per 2021 verboden

Vanaf juli 2021 wordt iedereen gediskwalificeerd die met een paard met geschoren of getrimde tastharen deelneemt aan een FEI – evenement, tenzij aangetoond kan worden dat dit om veterinaire redenen gedaan is.

De tast is belangrijk voor de communicatie tussen paarden onderling en ook voor die tussen paarden en mensen. Recht onder de snuit heeft een paard geen zicht, maar met de tastharen op de neus en rond de mond kan hij een voorwerp wel betasten en verkennen, waardoor hij in staat is om nauwkeurig verschil te kunnen maken tussen voer en bijvoorbeeld steentjes.

Bron: Horse & Hound