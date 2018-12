Scherpenzeel: finales op ’t scherpst van de snede

De avond begon met de rubriek vierspan paarden, waar de Belg Bruno Taverniers de beste was. Van Sponsor Anemone ontving hij naast de geldprijs vier fraaie staatsiedekens die mooi kleurden bij zijn als rendier verkleedde vossen.

Direct aansluitend stonden de finalerubrieken van de andere disciplines op het programma. Overdag en de dag ervoor (vrijdag) hadden de menners twee omlopen gereden om zich te plaatsen voor de finale, waarin iedereen weer op nul begon.

Variatie

Het finaleparcours was niet alleen selectief, maar kende ook veel mogelijkheden. In de laatste marathonhindernis, hindernis 12, werden veel verschillende routes gereden. Die variatie was ook aantrekkelijk voor het publiek. Wat de ideale route was? Tot en met de laatste deelnemer bleef dat een discussie. Een compliment dus voor de bedenker van het parcours, Govert de Koning.

De enkelspan pony’s beten het spits af en reden stuk voor stuk alles uit de kast. Eerste starter Chantal Vermerris was snel en foutloos in 125,49. Vervolgens was het de beurt aan Edwin ter Maat die aanzienlijk sneller was en ook alles liet liggen. Zijn tijd van 121,69 werd niet meer verbeterd. Demi van den Brink deed een goede poging (124,63) maar moest genoegen nemen met plaats twee. Edwin ter Maat mocht terugkomen voor zijn ereronde en genoot met volle teugen van het enthousiaste publiek.

Snelste van de avond

Vervolgens was het de beurt aan de enkelspan paarden. Bas de Koning had Atleet er perfect aan staan. Hij reed strak foutloos en was de allersnelste van alle rubrieken met 117,29. Zijn vriendin Anniek Schuiling deed als laatste deelnemer een uitstekende poging hem te verslaan, maar kwam in 121,77 over de finish en werd tweede.

Ook de tweespan pony’s reden alles uit de kast. Wie een balletje afreed, maakte geen kans meer op de overwinning. Maar liefst drie combinaties in deze rubriek bleven foutloos. Maaike Kraay was met haar grote pony’s in het voordeel en won in 124,32. Suzanne Roman bleef met haar Shetlanders twee seconden van haar verwijderd en werd tweede, vlak voor de sterk rijdende Jelle Leliveld.

Bij de vierspan pony’s bleef niemand foutloos. Het werd een strijd tussen twee Belgen: Kenny Kanora en Nick Weytjens deden weinig voor elkaar onder. Beide menners reden er twee ballen af, maar Weytjens was vijf seconden sneller en won.

Dubbel prijs voor Johan van Hooijdonk

Het sluitstuk van de avond vormden de tweespan paarden. De vijf finalisten reden alles of niets en dat gaf het nodige spektakel en daardoor veel fouten. Jonas Corten en Gert van den Hoek werden de pechvogels van de avond door teveel en te grote fouten. Marcel Marijnissen klokte met zijn kleine wendbare span de snelste tijd (128,74) maar reed er twee balletjes af waardoor hij niet meer kon winnen. Johan van Hooijdonk reed een bekeken vlotte en foutloze rit. Hij moest al als tweede van start maar zijn eindtijd van 131,54 werd door niemand verbeterd waarmee hij de verrassende winnaar was.

Aan het einde van de avond werd onder alle rubriekswinnaars een extra geldprijs van 500 euro verloot. Juryvoorzitter Hetty Nawijn trok de naam van Johan van Hooijdonk uit de hoge hoed, waarmee de avond van deze tweespanrijder niet meer stuk kon.

Klik hier voor de uitslagen.

De extra prijs door Kraay beschikbaar gesteld was voorJohan van Hooijdonk

