Scherpenzeel start met de ‘menners van morgen’

Wie zich sinds jaar en dag met hart en ziel inzet voor de mensport en voor de minimarathon in het bijzonder, is Jan Kuster uit Tiel. Jan zette in een ver verleden de jeugdrubriek in de Betuwe op de kaart. Het enthousiasme waarmee hij als speaker de verrichtingen van de jongste menners omlijst, wordt als bijzonder aanstekelijk ervaren. Veel jeugdige rijders dragen hem op handen.

Jan zal, zoals ieder jaar, ook bij de Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel de presentatie voor zijn rekening nemen op zijn karakteristieke manier. Als blijk van waardering voor zijn bevlogenheid heeft de werkgroep Kraay indoor kerstmarathon Scherpenzeel gemeend de Jan Kuster Wisselbeker in het leven te roepen. De beste deelnemer in de jeugdrubriek wint deze wisselbeker. De jeugdige rijders uit de regio zullen vrijdagavond 7 december vanaf 18.00 uur de strijd met elkaar aangaan. De bekers voor de jeugdrubriek zijn aangeboden door mensociëteit Het Lamme Handje.

Voorgaande winnaars Jan Kuster Wisselbeker

2013 – Lisa Brouwer, Barneveld

2014 – Maaike Kraay, Nijkerk

2015 – Gerryt Riemersma, Giekerk

2016 – Jelle Leliveld, Schalkwijk

2017 – Sofie Oussoren, Huizen

Jan Kuster met werkgroeplid Gerben van de Berkt tijdens de editie van 2017