Schildau: Een goed begin voor Nederlands team

Toen de dressuurproef vanmiddag om 13.30 uur begon, hingen er al dikke regenwolken boven het prachtige WK-complex in Schildau. Het duurde dan ook niet lang totdat de regen met bakken uit de hemel viel. Dat betekende voor de menners die in de regen moesten rijden een extra uitdaging.

Toen Jacques Poppen, regerend wereldkampioen, de ring binnen reed, was het gelukkig weer droog. Hij reed de best beoordeelde proef van de dag met 46,68 punten en heeft in Grade I een klein gaatje geslagen met zijn rivaal Heiner Lehrter (GER) die uitkwam op 49,46 punten. Op de derde plaats staat na de dressuur Tracy Bowman (USA) met de pony Lars, waarmee Francisca den Elzen eerder zeer succesvol was.

In Grade II trok voormalig wereldkampioene Alexandra Röder (GER) met haar paard Fiorentino S aan het langste eind (49,79). Met haar proef nam ze ruim twee punten voorsprong op de Nederlandse titelverdedigster Francisca den Elzen (51,98), voor de Belg Freddy Soete.

In teamranking gaat Nederland met een voorsprong van minder dan een punt op Duitsland na dag één aan de leiding. De selectieve marathon met zes fraaie hindernissen die voor zaterdag op het programma staat, kan het klassement wellicht weer een geheel aanzicht geven.