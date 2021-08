Schildau: Het wereldkampioenschap para-mennen is begonnen

Vorig jaar nog was de teleurstelling groot toen het op de kalender staande wereldkampioenschap para-mennen in Schildau moest worden geannuleerd vanwege de hoge besmettingscijfers en de daarmee gepaard gaande reisbeperkingen en het verbod om evenementen te houden. Een lichtpuntje daarbij was de aankondiging van de organisatie dat zij ook in 2021 beschikbaar zouden zijn om het belangrijkste kampioenschap van de menners met een handicap doorgang te laten vinden.

Het WK waaraan menners uit acht landen deelnemen, wordt dit jaar begeleid door een CAI** voor alle pony-aanspanningen, die volgende maand in het Franse Haras le Pin hun eigen wereldkampioenschap hebben.

Voor Nederland komen Jacques Poppen en Dinja Steenkamp in Grade I en Francisca den Elzen en Ingmar Veneman in Grade II aan de start. Voor België start Freddy Soete in Grade I. Vanavond wordt bekend gemaakt hoe de startvolgorde morgen in de dressuur zal zijn, waarbij de menners in Grade I het spits zullen afbijten.

Op zaterdag staat de spectaculaire marathon op het programma en op zondag wordt het wk afgesloten met de altijd spannende vaardigheid, waarna de medailles zullen worden uitgereikt.

Bij de CAI**-wedstrijd wordt na de vet-check van morgen op vrijdag de dressuur plaats, waarna op zaterdag de vaardigheid en op zondag de marathon worden verreden.

